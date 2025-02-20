В День Победы по центру Рязани пройдут с 300-метровой Георгиевской лентой

В День Победы в Рязани состоится торжественное шествие 300-метровой Георгиевской ленты. Мероприятие станет одним из центральным в рамках празднования 80-летней годовщины Победы.

Для Рязани это особая честь, ведь в 2022 году Георгиевская лента стала официальным символом воинской славы России. В Рязань её специально доставят из Москвы. Шествие состоится в центре города, на Первомайском проспекте.

Организаторами мероприятия являются администрация города Рязани и всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России». Центральный штаб и Рязанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» не только выступили за проведение шествие, но и оказывают помощь в подготовке его проведения.

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О том, какие ещё мероприятия пройдут в Рязани в рамках празднования Дня Победы, можно узнать по ссылке.