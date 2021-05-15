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Суббота, 15 мая, 2021
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В День открытых дверей в смоленском онкодиспансере мужчины смогут провериться на рак

Елена Лобанова
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В субботу, 15 мая, в смоленском онкодиспансере пройдет День открытых дверей. В рамках мероприятия мужчины смогут провериться на рак предстательной железы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Целью данной акции является формирование у мужчин мотивации к здоровому образу жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Мероприятие позволит выявить рак на ранних стадиях. В этом случае болезнь протекает практически бессимптомно.

Так, мужчины 40 лет и старше смогут бесплатно пройти осмотр онколога-уролога, сдать анализ крови на ПСА и сделать УЗИ предстательной железы.

Мероприятие продлится с 8:00 до 13:00.

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