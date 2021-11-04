В День народного единства можно бесплатно посетить главное здание Музея Победы

4 ноября вход в главное здание Музея Победы будет свободным, для этого необходимо приобрести бесплатные билеты. Гости смогут осмотреть экспозиции и все выставки музея (вход на экспозицию «Подвиг Народа» только в составе экскурсии).

Кроме того, в 12:00, 14.00 и 16.00 будут организованы бесплатные экскурсии по новой тематической выставке «Парад, изменивший историю». Во временную экспозицию вошли уникальные материалы из фондов Музея Победы, Российского государственного архива кинофотодокументов, Музея обороны Москвы. Основная часть фотографий отображает ход парада 7 ноября 1941 года, запечатлела его подготовку и участников. Среди материалов — личные документы участников парада. Регистрация на экскурсию по телефону: 8-499-449-81-81.

Вход в музей осуществляется при наличии индивидуальных средств защиты органов дыхания (маски, респираторы). Для совершеннолетних граждан — вход при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения музея.