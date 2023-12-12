В День Конституции РФ Павел Малков вручил паспорта рязанским школьникам

Это большой государственный праздник. И очень почетно получить в этот день паспорт гражданина Российской Федерации. ВЫ уже сейчас показываете хорошие результаты в учебе, творчестве и общественной жизни, занимаетесь спортом, участвуете в волонтерском движении. Умеете добиваться поставленных целей. Такие качества очень нужны нашей стране и нашей Рязанской области,

– передает слова главы региона пресс-служба правительства.