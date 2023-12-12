В День Конституции РФ Павел Малков вручил паспорта рязанским школьникам

12 декабря, в День Конституции РФ губернатор Рязанской области Павел Малков вручил паспорта школьникам.
Паспорта получил 21 школьник из разных районов Рязанской области. На церемонию пригласили отличников учебы, спортсменов, волонтеров и активистов. Ребятам также вручили Конституцию РФ и памятные сувениры.
В своей речи Павел Малков подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конституции РФ.
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