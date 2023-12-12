Вторник, 12 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

В День Конституции РФ Павел Малков вручил паспорта рязанским школьникам

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

12 декабря, в День Конституции РФ губернатор Рязанской области Павел Малков вручил паспорта школьникам.

Паспорта получил 21 школьник из разных районов Рязанской области. На церемонию пригласили отличников учебы, спортсменов, волонтеров и активистов. Ребятам также вручили Конституцию РФ и памятные сувениры.

В своей речи Павел Малков подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конституции РФ.

Это большой государственный праздник. И очень почетно получить в этот день паспорт гражданина Российской Федерации. ВЫ уже сейчас показываете хорошие результаты в учебе, творчестве и общественной жизни, занимаетесь спортом, участвуете в волонтерском движении. Умеете добиваться поставленных целей. Такие качества очень нужны нашей стране и нашей Рязанской области,

– передает слова главы региона пресс-служба правительства.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах