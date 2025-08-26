В День города в Рязани пройдёт Фестиваль кино «Образ»

31 августа в рамках празднования 930-летия Рязани в Муниципальном культурном центре пройдёт IV Фестиваль рязанского кино «Образ», целью которого является поддержка и продвижение творческих коллективов и авторов всей Рязанской области, ведущих свою деятельность в сфере киноиндустрии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Фестиваль проводится инициативной группой и event-агентством «Арт-А» при содействии Муниципального культурного центра. Мероприятие носит некоммерческий характер, вход для зрителей фестиваля бесплатный.

В нашем регионе достаточно развит сектор киноиндустрии, и этот фестиваль для местных кинокомпаний, студий и авторов-одиночек — это возможность показать свои работы публично. За 3 года проведения фестиваля на большом экране для широкой аудитории было показано 54 работы 24-х киностудий, творческих коллективов, режиссёров и художников-мультипликаторов из Рязани, Спас-Клепиков и Кораблино. Кроме этого – 25 игровых видеоклипов рязанских музыкальных групп.

Программа будет состоять из 4 показов:

14:00 — 14:50

Полнометражный фильм «Сынки» — кинокомпания «Перспектива», режиссёр Наталья Алексенцева.

15:00 — 15:40

Презентация социально-краеведческого сериала «Маховик времени» — студия кино «ЮнМедиа Family», руководитель Ирина Счастливова. Показ 1-й серии, встреча со съёмочной группой и актёрами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

16:00 — 18:50

Программа «Короткий метр» — 14 фильмов от 12 участников:

— Кинообъединение «Юность» (Кораблино), руководитель Сергей Саликов

— Народная киностудия «ЛучКино» (Спас-Клепики), руководитель Павел Морозов

— Кинокомпания «Койот кино», руководитель Николай Бабич

— Студия кино и театра «ЮнМедиа», руководитель Валентина Надеина

— Киностудия «Rzn-фильм», руководитель Наима Булдышкина

— Кинокомпания «Перспектива» в проекте «ArtMasters Регионы», продюсер Надежда Емельянова

— Студия кино «ЮнМедиа Family», руководитель Ирина Счастливова

— Крафтовая кинокомпания провинции, руководитель Марина Миронова

— Студия «Cuba», руководитель Максим Полтавченко

— Компания «Secret Pocket Films», руководитель Владимир Диденко

— Художник-аниматор Алексей Игнатов

— Художник-аниматор Кристина Кеслер

19:00 — 21:00

Антология музыкального видео «КлипоМания» — 25 клипов от рязанских групп: Индиалог, Красочнобледно, Endue & Matika, Cameouthey!, Кактус, ДХ, Безна, VAVI, 7 линия, Sellout, Al Hammer, Моменты жизни, Bllack-Santa, Меньшова, Старший сын, Космос сна, Flite, Лунные дети, Без даты, Макс Кузьмин, Нейро ОГП, Вечёрка, Хулиганы, Din Dennis, Роллекс (архив 1992).

Возрастное ограничение: 18+.