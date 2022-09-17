Суббота, 17 сентября, 2022
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В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка

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В субботу, 17 сентября, в рамках празднования Дня города в Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 состоялась творческая выставка. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Свои работы зрителям представили молодые художники, фотографы, музыканты. Можно было полюбоваться на мастерство рукодельниц, делающих вещи из бисера, мыла, шерсти. Гости могли купить понравившееся изделие.

Молодые рязанские фотографы, студенты художественного училища, музыканты показали свои работы.

Для детей организовали площадки с творческими мастер-классами, крафт-маркет.

В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
В День города Рязани на территории бывшего Хлебозавода № 1 прошла творческая выставка
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