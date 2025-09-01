В деле серийного убийцы Паука появился новый эпизод

В уголовном деле Сергея Паукова, известного как Паук, появилось новое доказанное преступление. Ранее он был осуждён за убийство 12 человек в шести регионах России, в том числе в Рязанской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным прокуратуры и СК по Свердловской области, речь идёт об убийстве 64-летней жительницы Богдановича в июле 1998 года. По версии следствия, Пауков проник в её дом, нанёс не менее семи ударов ножом в шею и грудь, после чего похитил имущество. Женщина скончалась на месте.

На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев. Несколько из них принадлежали хозяйке дома, два оставались неопознанными. Позднее криминалисты установили совпадение с отпечатками Паукова, 1958 года рождения.

Следователи напомнили, что с апреля 1998 по сентябрь 1999 года он совершил серию убийств и разбоев в Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и Красноярском крае.

В 2001 году суд признал Паука невменяемым и направил на принудительное лечение, которое он проходит до сих пор. На допросе по новому эпизоду Пауков признал вину и пояснил, что действовал ради кражи. Эксперты подтвердили: в момент преступления он страдал бредовым расстройством.

Материалы направлены в Богдановичский городской суд для применения принудительных мер медицинского характера.

«Оперативное сопровождение по делу, уходящему корнями в лихие девяностые, оказывали сотрудники уголовного розыска. Наши сыщики вместе со следователями СК выезжали в другой регион для проведения следственных действий», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.