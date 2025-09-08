Понедельник, 8 сентября, 2025
13.2 C
Рязань
Новости России

В деле об убийстве россиянина на фестивале Burning Man появилась женщина в красном платье

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В деле об убийстве россиянина на фестивале Burning Man в США появились новые версии и зацепки.

Об этом сообщила подруга погибшего, Вадима Круглова, блогер София Щербакова, которая находилась с ним в одной компании. По её словам, к делу уже подключился адвокат.

Американские СМИ также публикуют подробности преступления. По их данным, тело россиянина нашли в луже крови в одной из палаток.

Издание The Hollywood Reporter утверждает, что поговорило с одной из участниц фестиваля. Она рассказала, что при выезде с территории столкнулась со странной ситуацией: их остановила «женщина в красном платье». Незнакомка сказала, что «в её палатке кто-то истекает кровью и, возможно, мёртв».

Компания спросила женщину, проверяла ли она пульс у пострадавшего. Та ответила, что «не хотела его трогать». После этого группа сообщила о происшествии в полицию. По словам очевидцев, незнакомка вела себя очень спокойно. Её описали как «израильтянку, на вид 50–60 лет».

Тем временем семья Вадима Круглова занимается транспортировкой его тела на родину, в Омск, а также сбором средств. Как сообщает RT, родные приняли решение о кремации. Уже собрано около $37 тыс. (примерно 3 млн рублей).

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.

Последние новости

Происшествия

Павел Малков прокомментировал уничтожение беспилотника над Рязанской областью

В ночь на понедельник, 8 сентября, над территорией Рязанской области уничтожен вражеский беспилотник. Об этом говорится в сводке министерства обороны России.
Транспорт и дороги

Начались оценочные работы по строительству ВСМ Москва — Рязань

Согласно презентации РЖД о поэтапной реализации проектов, второй после линии до Санкт-Петербурга планируется ВСМ Москва – Екатеринбург. Далее – Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань.
Происшествия

Над Рязанской областью сбит вражеский беспилотник 

В ночь на 8 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны были сбиты над территорией четырёх областей.
Новости России

Пропавшую 1 сентября 13-летнюю девочку нашли с тяжёлыми травмами в подвале

В день исчезновения школьница была на торжественной линейке в школе. Домой возвращалась вместе с подругой. По словам семьи, она, вероятно, зашла домой переодеться, а затем ушла гулять.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Силовики поймали террориста, сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге

Сотрудники полиции и ФСБ задержали Александра Черепанова*, сбежавшего неделю...
Происшествия

Угрозу атаки БПЛА объявляли сегодня ночью в Рязанской области

Жителей региона просили укрыться в зданиях и не подходить к окнам до получения сигнала «отбой». Такой сигнал поступил в 06:04.
Новости России

В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые жертвы

В уголовном деле о краже средств у участников спецоперации...