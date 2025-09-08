В деле об убийстве россиянина на фестивале Burning Man появилась женщина в красном платье

В деле об убийстве россиянина на фестивале Burning Man в США появились новые версии и зацепки.

Об этом сообщила подруга погибшего, Вадима Круглова, блогер София Щербакова, которая находилась с ним в одной компании. По её словам, к делу уже подключился адвокат.

Американские СМИ также публикуют подробности преступления. По их данным, тело россиянина нашли в луже крови в одной из палаток.

Издание The Hollywood Reporter утверждает, что поговорило с одной из участниц фестиваля. Она рассказала, что при выезде с территории столкнулась со странной ситуацией: их остановила «женщина в красном платье». Незнакомка сказала, что «в её палатке кто-то истекает кровью и, возможно, мёртв».

Компания спросила женщину, проверяла ли она пульс у пострадавшего. Та ответила, что «не хотела его трогать». После этого группа сообщила о происшествии в полицию. По словам очевидцев, незнакомка вела себя очень спокойно. Её описали как «израильтянку, на вид 50–60 лет».

Тем временем семья Вадима Круглова занимается транспортировкой его тела на родину, в Омск, а также сбором средств. Как сообщает RT, родные приняли решение о кремации. Уже собрано около $37 тыс. (примерно 3 млн рублей).