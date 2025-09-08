Понедельник, 8 сентября, 2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые жертвы

Изображение от Freepik

В уголовном деле о краже средств у участников спецоперации в столичном аэропорту Шереметьево появились новые жертвы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, многих из них выявили благодаря транзакциям банковских счетов фигурантов. Некоторые потерпевшие сами заявили об обмане таксистами.

По этому делу арестовали почти 30 человек. По данным СК, они похищали деньги у военных, прибывающих в Шереметьево.  Злоумышленников обвиняют в вымогательстве и мошенничестве.

«Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси», — говорится в публикации.

В конце поездок сумма менялась с одной или двух тысяч на 40, 70, 90 или даже 122 тысяч рублей. При отказе платить бойцам угрожали силой.

Участниками схемы были в том числе сотрудники правоохранительных органов.

