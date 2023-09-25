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В деле Ирины Петиной появились новые эпизоды взяток

7info

В деле бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), выявлены новые эпизоды. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, Петина получила от руководителей коммерческих организаций — рязанского и московского предприятий — 45 млн и 12,5 млн рублей. За это чиновница помогала заключить договоры на поставку медоборудования.

По версии следствия, взятки получены в период 2011-2014 и в 2020 году. Выявить их помогли сотрудники УФСБ Рязанской области.

Посредник во взяточничестве также привлекается к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

11 июня суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-сенатора от Рязанской области, позднее срок содержания под стражей продлили до 22 декабря.

На имущество подследственной стоимостью 20 млн рублей наложен арест.

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