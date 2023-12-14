Четверг, 14 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

В декабре в рязанском музейном центре на Соборной откроется эколаборатория

7info 2
Изображение от vecstock на Freepik
spot_img

В конце декабря в Рязани ожидается открытие музейного центра на Соборной. Одной из первых посетителей примет эколаборатория.

Новое пространство станет частью разделов о природе и экологии, сообщает РИАМЗ.

В лаборатории планируют организовать специализированные программы и мастер-классы, где гости центра смогут проводить анализы проб воздуха, воды и почвы, изучать строение клеток и изготавливать гербарий.

Для этого в лаборатории будут использовать копии и муляжи живых объектов, современное оборудование и химическую посуду.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах