В декабре в рязанском музейном центре на Соборной откроется эколаборатория

В конце декабря в Рязани ожидается открытие музейного центра на Соборной. Одной из первых посетителей примет эколаборатория.

Новое пространство станет частью разделов о природе и экологии, сообщает РИАМЗ.

В лаборатории планируют организовать специализированные программы и мастер-классы, где гости центра смогут проводить анализы проб воздуха, воды и почвы, изучать строение клеток и изготавливать гербарий.

Для этого в лаборатории будут использовать копии и муляжи живых объектов, современное оборудование и химическую посуду.