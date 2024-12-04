В декабре в МКЦ пройдет премьера «Собачьего сердца» и концерт «Лесоповал»

Муниципальный культурный центр Рязани опубликовал афишу на декабрь 2024 года. Зрителей ждет множество ярких концертов и спектаклей с участием местных и приезжих артистов.

5 декабря, четверг

Спектакль «Собачье сердце» 16+

Время: 19:00

В МКЦ состоится премьера спектакля «Собачье сердце» по произведению Булгакова. Спектакль с участием московских и телевизионных актеров предложит новую интерпретацию культовой истории о профессоре Преображенском и превращении Шарика в человека. Мероприятие обещает яркую сатиру, запоминающиеся образы и оригинальную музыку.

7 декабря, суббота

Спектакль «Здравствуйте, я ваша Тёща» 12+

Время: 19:00

В комедии «Здравствуйте, я ваша Тёща» Нина, мечтающая о замужестве, придумывает хитроумный план, чтобы познакомиться с будущей свекровью. Но ее план рушится, когда ее мама возвращается из тюрьмы с неожиданным визитом. Представление обещает смешные ситуации и музыкальные номера.

10 декабря, вторник

Концерт группы «Лесоповал» 12+

Время: 19:00

Музыкальный коллектив «Лесоповал» исполняет песни в стиле русский шансон, посвященные жизни и событиям 1940-х годов. Группа была основана Михаилом Таничем и Сергеем Коржуковым, и ее песни отражают опыт Танича, пережившего войну и тюремное заключение.

11 декабря, вторник

Спектакль «Сестры» 16+

Время: 19:00

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения – что было бы, если бы… Но как же, порой, хочется вернуться в прошлое и кое-что подкорректировать.

13 декабря, пятница

Концерт ВИА «Горпарк» 6+

Время: 19:00

В программе прозвучат золотые хиты 70-80 годов в исполнении Геннадия Барыкина и Алёны Тавинцевой. Выступление коллектива позволит ощутить ностальгию по ушедшему времени и незабываемую атмосферу танцплощадок.

15 декабря, воскресенье

Спектакль «Снежная королева» 0+

Время: 12:00

Спектакль насыщен интереснейшими событиями и очень разнообразен в каждой из шести своих сцен. По задумке авторов и вкупе с великолепными актерскими работами это позволяет сохранить активный зрительский интерес на протяжении всего спектакля.

16 декабря, понедельник

Концерт Алексея Богомолова «На сердце зимнее тепло» 12+

Время: 18:00

В преддверии Нового года любителей творчества Алексея Богомолова ждет прекрасный концерт любимого артиста.

20 декабря, пятница

Спектакль «Три кота» 0+

Время: 18:00

Московский Новогодний интерактивный спектакль «Три Кота: С новым годом!».

22 декабря, воскресенье

Театрализованный бал «Зимняя сказка» 12+

Время: 11:00

В преддверии Нового года пройдет театрализованный бал «Зимняя сказка». Зрители, посетившие Бал, увидят исполнение старинных вальсов, других прекрасных танцев, попадут на самый настоящий праздник танца, музыки, улыбок и прекрасного настроения.

Юмористическое шоу «Русская дорога» 16+

Время: 18:00

Новое комедийное шоу от резидентов канала СТС и чемпионов КВН — команды «Русская Дорога». Гостей ждет множество остроумных сценок и ярких номеров, которые будут понятны каждому. Всё представление будет посвящено повседневной жизни обычных россиян.

26 декабря, четверг

Мюзикл «Новогоднее приключение Трубадура и Принцессы» 0+

Время: 10:00

Даты: 26, 28, 30 декабря

Новый год — это время радости, подарков, сюрпризов и встреч с близкими. Трубадур и Принцесса приглашают всех на новогодний бал. Однако, радостные события омрачены Снежной королевой, и главным героям предстоит преодолеть трудности, чтобы вернуть празднику веселье.

Детский музыкальный театр «Созвездие Добра» представляет новый мюзикл, наполненный весёлыми мелодиями и задорными танцами, который точно вызовет восторг у детей, а также их родителей и бабушек с дедушками.

Как всегда, перед началом шоу гостей ждут увлекательные развлечения около новогодней ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и волшебными персонажами.

Концерт «Новый год в кадре» 6+

Время: 18:00

В канун Нового года ярким музыкальным событием, согласно доброй традиции, станет феерический концерт рязанского квартета «Фантазия».

27 декабря, пятница

Новогодний спектакль «ЛЕГО-ШОУ» 0+

Время: 18:00

Новогодняя Ёлка с московским интерактивным спектаклем «LEGO-ШОУ» от создателей «БУБА-Шоу» и «ТРИ КОТА».

29 декабря, воскресенье

Балет «Щелкунчик» 0+

Время: 13:00, 17:00

Самым удивительным шедевром П.И. Чайковского, известным по всему свету, является балет «Щелкунчик». В классических операх и балетах часто присутствуют отдельные номера, которые становятся знаковыми для всего произведения и находят большой отклик у зрителей. Однако о «Щелкунчике» этого не скажешь – каждый номер в этом балете можно смело назвать настоящим хитом! Это, безусловно, одно из самых популярных произведений на планете. Величественный Танец феи Драже, восхитительный Вальс Цветов, а также волшебные танцы: Шоколад, Кофе, Чай и множество других завораживают слушателей. Неудивительно, что многие дети мечтают оказаться на месте Мари и Щелкунчика в этом фантастическом, наполненном шоколадом, карамелью, зефиром и другими сладостями мире!