В Дашково-Песочне остановили пьяного водителя

В Рязани сотрудники ППСП остановили нетрезвого водителя «Лады Гранты». Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

21 сентября около 7 часов вечера наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области заметил на улице Новосёлов подозрительный автомобиль. «Лада Гранта» передвигалась так, будто водитель не справляется с управлением.

Подозрительное авто остановили. У водителя, 40-летнего жителя Рязанской области, обнаружили характерные признаки опьянения. Вызванные на место дорожные инспекторы выявили у водителя 0,992 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это превышает допустимое значение более чем в 6 раз.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили нарушителя от управления ТС и составили административный протокол. За управление ТС в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.