Среда, 21 июня, 2023
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В Дагестане в ужасной аварии с автобусом погибли дети

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Двое детей погибли в аварии с рейсовым автобусом в Кизлярском районе, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Инцидент произошел сегодня вечером на трассе «Кавказ» в районе села Кохановка. По предварительной версии, столкнулись автобус, грузовик и легковая иномарка Toyota Camry.

Сейчас известно о девяти погибших. Пострадали порядка двадцати человек. Вероятно, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ, который, в свою очередь, отлетел в автобус.

Все водители, кроме владельца Toyota Camry, скончались. В распоряжении Telegram-канала Baza появились кадры с места случившегося.

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