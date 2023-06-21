Двое детей погибли в аварии с рейсовым автобусом в Кизлярском районе, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Инцидент произошел сегодня вечером на трассе «Кавказ» в районе села Кохановка. По предварительной версии, столкнулись автобус, грузовик и легковая иномарка Toyota Camry.

Сейчас известно о девяти погибших. Пострадали порядка двадцати человек. Вероятно, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ, который, в свою очередь, отлетел в автобус.

Все водители, кроме владельца Toyota Camry, скончались. В распоряжении Telegram-канала Baza появились кадры с места случившегося.