В центре Москвы неизвестный изнасиловал восьмиклассницу, затащив её в машину

В столице на проспекте Мира неизвестный мужчина затащил ученицу 8 класса в автомобиль и надругался над ней, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

После совершения преступления злоумышленник отпустил девочку. По данным телеканала, пострадавшую госпитализировали с травмами и алкогольным опьянением.

Уточняется, что инцидент произошёл в одном из элитных районов Москвы.

В настоящий момент устанавливается личность и местонахождение подозреваемого. Правоохранительные органы проводят проверку.

❗Вскоре выяснилось, что девочка выдумала эту историю, чтобы скрыть опьянение после вечеринки с друзьями.