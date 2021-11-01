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Вторник, 2 ноября, 2021
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В центре Москвы неизвестный изнасиловал восьмиклассницу, затащив её в машину

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В столице на проспекте Мира неизвестный мужчина затащил ученицу 8 класса в автомобиль и надругался над ней, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

После совершения преступления злоумышленник отпустил девочку. По данным телеканала, пострадавшую госпитализировали с травмами и алкогольным опьянением. 

Уточняется, что инцидент произошёл в одном из элитных районов Москвы. 

В настоящий момент устанавливается личность и местонахождение подозреваемого. Правоохранительные органы проводят проверку. 

❗Вскоре выяснилось, что девочка выдумала эту историю, чтобы скрыть опьянение после вечеринки с друзьями.

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