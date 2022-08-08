В ЦПКиО состоялся первый фестиваль рязанского кино «Образ»

В Центральном парке культуры и отдыха 6 августа прошёл первый фестиваль рязанского кино «Образ». Гостям показали 18 работ авторов из Рязани в различных жанрах киноиндустрии.

Зрители смогли оценить юмористические скетчи, короткометражные фильмы, игровые музыкальные клипы, социальные и имиджевые ролики, арт-новеллу, анимационный фильм, по одному эпизоду из трёх сериалов и даже полнометражный художественный фильм «Другая жизнь».

Своё творчество гостям парка представили 12 авторов и творческих коллективов: студии «Наизнанку» и «Paradox Video Company», креативное агентство «Vzlet», народная киностудия «РГРТУ-Фильм» им. Г.В. Рязанцева, студия кино «ЮнМедиа Family», детская студия кино «ЮнМедиа», школа кино «Перспектива», творческая лаборатория «KinoLab», музыкальные группы «VAVI» и «КрасочноБледно», а также авторы и режиссёры Алла Дворцова и Денис Давыдов.

Организаторы киномарафона пообещали зрителям продолжение фестиваля «Образ» в следующем году.