В ЦПКиО Рязани пройдёт детский праздник «Сила дружбы»

28 мая в Центральном парке культуры и отдыха состоится интеллектуально-познавательная программа «Сила дружбы». Участников мероприятия ждет интересный квест и праздничный концерт, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В ходе квеста ребята узнают о культуре различных национальностей, проживающих в Рязанской области, через знакомство с их костюмами, литературой, обычаями. Чтобы принять в нем участие, необходимо собрать команду из 12 человек 7-14 лет и записаться по телефону +7 (910) 903-78-30.

Мероприятие завершится большим праздничным концертом в Зеленом театре, на котором прозвучат песни народов мира, в исполнении коллектива детского музыкального театра «Созвездие Добра».