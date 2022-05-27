13.2 C
Рязань
Пятница, 27 мая, 2022

В ЦПКиО Рязани пройдёт детский праздник «Сила дружбы»

spot_img
7info
7info

В ЦПКиО Рязани пройдёт детский праздник «Сила дружбы»

28 мая в Центральном парке культуры и отдыха состоится интеллектуально-познавательная программа «Сила дружбы». Участников мероприятия ждет интересный квест и праздничный концерт, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В ходе квеста ребята узнают о культуре различных национальностей, проживающих в Рязанской области, через знакомство с их костюмами, литературой, обычаями. Чтобы принять в нем участие, необходимо собрать команду из 12 человек 7-14 лет и записаться по телефону +7 (910) 903-78-30.

Мероприятие завершится большим праздничным концертом в Зеленом театре, на котором прозвучат песни народов мира, в исполнении коллектива детского музыкального театра «Созвездие Добра».

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7