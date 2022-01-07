В ЦПКиО наградили победителей конкурса «Рязань — забавами богата»

7 января в ЦПКиО Рязани проходит подведение итогов «Новогоднего фестиваля забав». В том числе, прошло награждение победителей конкурса «Рязань — забавами богата». Голосование за участников проходило на сайте 7info.

Победителем номинации «Забавы ради» (яркое исполнение песен, танцев, стихов в новогодней тематике) стала Аня Елохина.

Лучший результат номинации «Новогодние фантазии» (каждая участница заранее изготавливает новогоднее изделие и в интересной форме презентует его) показала Настя Лазукова.

Реклама

В номинации «Рецепты от Забавы» (мастер-класс по изготовлению блюда по новогодним рецептам) одинаковый результат показали Мария Анискина и Любовь Тимошина.