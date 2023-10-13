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В Чучковском районе сгорел многоквартирный дом 1905 года постройки

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12 октября в Чучковском районе загорелся многоквартирный дом, который был построен в 1905 году. Подробности произошедшего обнародовало издательство «Пресса».

Всё случилось в селе Пертово на улице Совхозной. Там загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пожарным сигнал о происшествии поступил в 3 часа ночи. На место происшествия выехали два расчёта. К их приезду уже горела крыша площадью 600 квадратных метров.

По данным Пертовской сельской администрации, в одиннадцатиквартирном доме постоянно жили четыре квартиросъёмщика. На момент случившегося в доме находились три человека, один из которых инвалид. Жильцы эвакуировались самостоятельно. В итоге огнём оказались уничтожены все квартирыквартиры.

— У одного из трёх погорельцев имеется дом. Инвалиду предложили временное жилье. Третьего пострадавшего приютили соседи, — рассказал глава поселения Юрий Лешкин.

Сейчас причины пожара устанавливаются. Сообщается также, что сгоревший дом был признан аварийным, но под программу расселения не попал.

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