В Чучковском районе пенсионерку на велосипеде сбила «Газель»

11 августа на 25-м километре съезда с трассы М-5 «Урал» в направлении к Чучкову произошло ДТП с участием велосипедистки и «Газели». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Примерно в 10.15 водитель служебного автомобиля ГАЗ 322173 сбил пенсионерку. Женщина ехала по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП она получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.

На месте аварии работал экипаж Шиловской ДПС. По данным полицейских, водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.