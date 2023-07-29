В Чучковском районе две близкие подруги вышли замуж в один день

– Сегодня в территориальном отделе ЗАГС по Чучковскому району состоялись торжественные церемонии бракосочетания двух близких подруг, которые решили и замуж выйти в один день.

Поздравляем Сергея и Любовь, Александра и Марину с Днём свадьбы! – говорится в сообщении.