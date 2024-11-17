В чём встречать 2025-й год: какие образы мужчин и женщин благосклонно встретит Змея?

2025 год – год Зелёной Деревянной Змеи, знака грациозного, мудрого и не лишённого роскоши. Чтобы привлечь её внимание, важно встретить Новый год в соответствующем образе. О том, как нарядиться в новогоднюю ночь мужчинам и женщинам, рассказывает астролог Ирина Ряскина.

Что надеть, чтобы удовлетворить взыскательную Змею:

Женщинам подойдёт классическое струящееся платье в пол. Онт подчеркнёт изящество и женственность. Выбирайте фасоны, которые не сковывают движения и подчеркивают вашу фигуру.

Цвета: зелёный — цвет покровительницы года. Отдайте предпочтение оттенкам салатового, изумрудного, оливкового, даже хаки. Также хорошо подойдут желтый и оранжевый. Красный цвет может быть уместным, но в малых дозах.

Змеиные принты и фактуры: в этот новый год змеиные принты и фактуры будут как никогда актуальны. Но изделия из змеиной кожи лучше оставить для других случаев. Блеск и роскошь: змея любит блеск, поэтому не бойтесь использовать пайетки, блестки и стразы. Аксессуары: Дополните образ изящными украшениями — цепочками, браслетами, серьгами.

Мужчинам стоит выбрать традиционный костюм. Он всегда в моде. Будет он актуален и в новогоднюю ночь. Также хорошо подойдут классические брюки и рубашка с длинным рукавом.

Цвета: в мужском образе предпочтение отдавайте темно-зеленым оттенкам, синему, черному, серому.

Аксессуары: Добавьте стильный галстук, запонки или часы.

Какие выбирать материалы: отдавайте предпочтение натуральным тканям — хлопку, лену, шерсти. Они будут комфортными и создадут приятное ощущение.

Важный момент: не забудьте о гармонии образа. Ваш наряд должен быть не только красивым, но и удобным. Змея ценит изящество и легкость движений.