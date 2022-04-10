В Чите полуторагодовалый ребёнок выпал из окна общежития

Утром 8 апреля в Чите полуторагодовалый малыш выпал из окна на третьем этаже общежития, сообщает пресс-служба следственного комитета по Забайкальскому краю.

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По данным СК, родители на несколько минут оставили без присмотра в комнате двух мальчиков 7 и 1,5 лет. Младший забрался на диван возле окна и выпал с третьего этажа.

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в читинской больнице.

Следователи СК провели осмотр места ЧП, опросили родителей, соседей, заведующего общежитием.