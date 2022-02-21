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Понедельник, 21 февраля, 2022

В четырёх рязанских школах введён карантин из-за коронавируса

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В четырёх рязанских школах введён карантин из-за коронавируса

7info

В Рязанской области ввели карантин по коронавирусу в четырёх классах четырёх школ, сообщила оперативная группа регионального правительства.

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Заболевшие выявлены в 12 ссузах, 2 вузах. В детских садах ограничительных мер нет.

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