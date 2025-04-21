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Общество

В четырех районах Рязанской области завершают отопительный сезон

Анастасия Мериакри

В четырех муниципалитетах Рязанской области приняли решение завершить отопительный сезон. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО62».

С сегодняшнего дня, 21 апреля, отопление отключат в Сасовском муниципальном округе, Чучковском районе и Скопине. Соответствующие распоряжения подписали главы администраций муниципальных образований.

С завтрашнего дня, 22 апреля, отопительный сезон завершится в Кораблинском районе.

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Напомним, с 15 апреля отопительный сезон завершен в Пителинском районе, с 20 апреля отопление отключат в Шацком районе, с 21-го — в Ермишинском и Пронском.

Ранее рязанцы отказались оплачивать отопление в жаркие дни.

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