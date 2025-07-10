В четырех районах Рязанской области ликвидировали дикорастущую коноплю

В Рязанской области уничтожили 5 очагов дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские в рамках операции «Мак-2025» обнаружили 5 очагов дикорастущей конопли. Территория поражения растением в Ухоловском районе составила 150 квадратных метров, в Пронском — 100 квадратных метров, в Шацком выявлено два очага по 90 и 10 квадратных метров, 30 квадратных метров захватила конопля в Захаровском районе. Все наркосодержащие растения на площади 380 квадратных метров ликвидированы.

Операция «Мак-2025» продолжается.