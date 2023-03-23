В четверг без отопления и горячей воды останутся дома на нескольких улицах Рязани

В четверг, 23 марта, с 13 до 23 часов в Рязани будут проводить ремонт тепломагистрали. Работы будут вести в районе дома 7 по улице Черновицкой.
В этой связи отопление и горячее водоснабжение будут отключены по следующим адресам:
ул. Стройкова, дома с 67 по 71,
ул. Островского, дома с 24 по 48/77,
ул. Черновицкая, дома с 4 к2 по 18,
ул. проезд Гоголя, дома с 2 по 7.
Также под временное отключение попадут детские сады №71, 80, 85, 87, 88, роддом №2 и школы №19, 33 и 42.
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