В четверг без холодной воды остались несколько улиц Горрощи и Шлакового

В Рязани в четверг, 20 января, отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в горадминистрации.
Причина – проведение ремонтных работ. Они начались утром.
К 12.00 водоснабжение восстановят в посёлке Шлаковом по адресам:
- улица Пугачева, дом 15,
- улица Рытикова, дом 18/32,
- улица Телевизионная, дом 21,
- улица Трудовая, дом 24/38.
Также в 12.00 воду включат по следующим адресам в Горроще:
- улица Березовая, дом 1, дом 1 корп.1, дом 2, дом 3, дом 3 корп.1, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12,
- улица Гоголя, дом 29, дом 31, 31 корп. 1, дом 33,
- улица Черновицкая, дом 23 корп. 2, дом 25 корп. 2, дом 27, дом 27 корп.2, дом 27 корп. 3,
- улица Березовая, дом 1, стр. 2.
Также в мэрии уточнили, что до 16.00 воды не будет на улице Ситниковской в домах с 1 по 65 (нечётная сторона) и в домах со 2 по 80 (чётная сторона).