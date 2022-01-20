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Четверг, 20 января, 2022
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В четверг без холодной воды остались несколько улиц Горрощи и Шлакового

7info7
Информация об отключении воды

В Рязани в четверг, 20 января, отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в горадминистрации.

Причина – проведение ремонтных работ. Они начались утром.

К 12.00 водоснабжение восстановят в посёлке Шлаковом по адресам:

  • улица Пугачева, дом 15,
  • улица Рытикова, дом 18/32,
  • улица Телевизионная, дом 21,
  • улица Трудовая, дом 24/38.
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Также в 12.00 воду включат по следующим адресам в Горроще: 

  • улица Березовая, дом 1, дом 1 корп.1, дом 2, дом 3, дом 3 корп.1, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12,
  • улица Гоголя, дом 29, дом 31, 31 корп. 1, дом 33,
  • улица Черновицкая, дом 23 корп. 2, дом 25 корп. 2, дом 27, дом 27 корп.2, дом 27 корп. 3,
  • улица Березовая, дом 1, стр. 2.

Также в мэрии уточнили, что до 16.00 воды не будет на улице Ситниковской в домах с 1 по 65 (нечётная сторона) и в домах со 2 по 80 (чётная сторона).

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