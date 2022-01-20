В четверг без холодной воды остались несколько улиц Горрощи и Шлакового

В Рязани в четверг, 20 января, отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в горадминистрации.

Причина – проведение ремонтных работ. Они начались утром.

К 12.00 водоснабжение восстановят в посёлке Шлаковом по адресам:

улица Пугачева, дом 15,

улица Рытикова, дом 18/32,

улица Телевизионная, дом 21,

улица Трудовая, дом 24/38.

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Также в 12.00 воду включат по следующим адресам в Горроще:

улица Березовая, дом 1, дом 1 корп.1, дом 2, дом 3, дом 3 корп.1, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12,

улица Гоголя, дом 29, дом 31, 31 корп. 1, дом 33,

улица Черновицкая, дом 23 корп. 2, дом 25 корп. 2, дом 27, дом 27 корп.2, дом 27 корп. 3,

улица Березовая, дом 1, стр. 2.

Также в мэрии уточнили, что до 16.00 воды не будет на улице Ситниковской в домах с 1 по 65 (нечётная сторона) и в домах со 2 по 80 (чётная сторона).