На главнуюНовости Рязани 12.07.2023 21:01 В четверг, 13 июля, рязанцев ждет дождь и +20 градусов тепла 7info 2 Фото: Pxhere О погоде в четверг, 13 июля, сообщает МЧС Рязанской области. По информации ведомства, днём в регионе местами ожидается кратковременный дождь и температура воздуха +15…+20°С. Ночью – +7…+12°С. Новости партнёров Читайте также В Рязанской области строят и восстанавливают 15 учреждений культуры В Рязани будут судить иностранца за причинение смерти по неосторожности В России могут вернуть услугу аренды мест на кладбищах Российские юристы заявили о необходимости ужесточения проверок детского питания Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера» Причиной громкого хлопка в Клепиковском районе стал самолет Михаил Ромодин проконтролировал благоустройство парка имени Гагарина Несколько человек получили травмы на волейбольной площадке в ЦПКиО Новости Рязани и Рязанской областипогода в Рязанской области Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Старожиловском районе капитально отремонтируют дорогу «Соболево-Большие Поляны» Капитальный ремонт планируют делать за счёт средств областного бюджета в несколько этапов. Бывшее здание старожиловского военкомата приведут в порядок На плачевное состояние здания обратил внимание местный житель в ходе общения губернатора с общественностью. В Рязанской области строят и восстанавливают 15 учреждений культуры Об этом заявила министр культуры региона Марина Кауркина. Павел Малков: Старожиловский район продолжит развитие 12 июля Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Старожиловский район обсудил вопросы дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования и посетил ряд объектов. В Рязани будут судить иностранца за причинение смерти по неосторожности Смерть произошла из-за драки между двумя мужчинами в ноябре 2022 года. В России могут вернуть услугу аренды мест на кладбищах Такую идею выдвинул известный шоумен и звезда 90-х Стас Барецкий. Российские юристы заявили о необходимости ужесточения проверок детского питания В России вновь начали учащаться случаи отравления детей питанием в школах и детских садах. Юристы считают, что помочь в решении проблемы могут более жесткие и частые проверки. Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера» С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится Международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. Причиной громкого хлопка в Клепиковском районе стал самолет Данную информацию сообщает интернет-портал «Ya.62». Михаил Ромодин проконтролировал благоустройство парка имени Гагарина Как сообщает сайт мэрии, заместитель главы администрации провел проверку из-за жалоб граждан на качество работ. Несколько человек получили травмы на волейбольной площадке в ЦПКиО Сообщение об этом появилось в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте. На дорогах Рязани задержали нетрезвого водителя Утром в среду, 12 июля, в Московском районе Рязани сотрудники ППСП задержали женщину, управляющую машиной в нетрезвом состоянии.