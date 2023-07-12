Среда, 12 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В четверг, 13 июля, рязанцев ждет дождь и +20 градусов тепла

7info 2
Фото: Pxhere

О погоде в четверг, 13 июля, сообщает МЧС Рязанской области.

По информации ведомства, днём в регионе местами ожидается кратковременный дождь и температура воздуха +15…+20°С. Ночью – +7…+12°С.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Старожиловском районе капитально отремонтируют дорогу «Соболево-Большие Поляны»

Капитальный ремонт планируют делать за счёт средств областного бюджета в несколько этапов.

Бывшее здание старожиловского военкомата приведут в порядок

На плачевное состояние здания обратил внимание местный житель в ходе общения губернатора с общественностью.

В Рязанской области строят и восстанавливают 15 учреждений культуры

Об этом заявила министр культуры региона Марина Кауркина.

Павел Малков: Старожиловский район продолжит развитие

12 июля Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Старожиловский район обсудил вопросы дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования и посетил ряд объектов.

В Рязани будут судить иностранца за причинение смерти по неосторожности

Смерть произошла из-за драки между двумя мужчинами в ноябре 2022 года.

В России могут вернуть услугу аренды мест на кладбищах

Такую идею выдвинул известный шоумен и звезда 90-х Стас Барецкий.

Российские юристы заявили о необходимости ужесточения проверок детского питания

В России вновь начали учащаться случаи отравления детей питанием в школах и детских садах. Юристы считают, что помочь в решении проблемы могут более жесткие и частые проверки.

Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера»

С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится Международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов.

Причиной громкого хлопка в Клепиковском районе стал самолет

Данную информацию сообщает интернет-портал «Ya.62».

Михаил Ромодин проконтролировал благоустройство парка имени Гагарина

Как сообщает сайт мэрии, заместитель главы администрации провел проверку из-за жалоб граждан на качество работ.

Несколько человек получили травмы на волейбольной площадке в ЦПКиО

Сообщение об этом появилось в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте.

На дорогах Рязани задержали нетрезвого водителя

Утром в среду, 12 июля, в Московском районе Рязани сотрудники ППСП задержали женщину, управляющую машиной в нетрезвом состоянии.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации