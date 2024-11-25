В Челябинской области перепутали тела погибших на СВО

В поселке Ржавка в Челябинской области перепутали тела военных, погибших в зоне проведения спецоперации, пишет 74.RU со ссылкой на администрацию Агаповского района.

По данным издания, в гробу вместо бывшего сотрудника МВД, капитана полиции Игоря Косимова оказался другой боец.

«Произошла ужасная ошибка — нам привезли другого человека. На данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося», — процитировали в администрации брата погибшего офицера.

В итоге похороны переносятся на неопределенный срок.

По данным других СМИ, родственники настояли на том, чтобы цинковый гроб открыли. В нем оказался покойный солдат из Тюменской области. Его семье выслали фото Косимова, по которому будут делать опознание.