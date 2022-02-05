В Челябинской области мужчина зарезал 2-летнюю дочь на руках матери

В городе Троицк Челябинской области по подозрению в причинении смерти 2-летней девочке, находившейся на руках матери, задержан местный житель, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился ночью 4 февраля 2022 года. Между сожителями вспыхнул бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый попытался ударить ножом девушку.

В этот момент у неё на руках находилась 2-летняя дочь. Удар пришёлся по ребёнку. Позже девочка скончалась в больнице.

«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении СК.

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Сейчас мужчина задержан. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.