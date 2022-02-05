В Челябинской области мужчина зарезал 2-летнюю дочь на руках матери

В городе Троицк Челябинской области по подозрению в причинении смерти 2-летней девочке, находившейся на руках матери, задержан местный житель, сообщает пресс-служба регионального следкома.
Инцидент случился ночью 4 февраля 2022 года. Между сожителями вспыхнул бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый попытался ударить ножом девушку.
В этот момент у неё на руках находилась 2-летняя дочь. Удар пришёлся по ребёнку. Позже девочка скончалась в больнице.
Сейчас мужчина задержан. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.