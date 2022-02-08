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Вторник, 8 февраля, 2022

В Челябинской области молодая артистка и мать двоих детей погибла от рук сожителя

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В Челябинской области молодая артистка и мать двоих детей погибла от рук сожителя

Александр Ильин
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В селе Демарино Челябинской области 25-летний мужчина подозревается в убийстве 26-летней артистки, матери двоих детей Яны Мардамшиной, пишет КП.

По данным следователей, сожитель зарезал девушку в ходе бытового конфликта. После мужчина нанёс раны и себе, чтобы инсценировать самооборону. Сейчас он задержан. 

Известно, что погибшая работала в местном доме культуры, учила детей музыке, занималась творческими проектами, воспитывала двоих детей — 7-летнего сына и 10-летнюю дочь. 

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Как рассказала подруга Яны Мардамшиной, сожитель девушки много выпивал. 

«Тем вечером сперва ударил ее, дочка начала это на телефон снимать, детям он сказал зайти в [другую] комнату. И потом он ее ножом ударил, вложил его ей в руки и убежал. Дочь первой и увидела тело. Всю ночь его искали», — сказала она.

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