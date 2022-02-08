В Челябинской области молодая артистка и мать двоих детей погибла от рук сожителя

В селе Демарино Челябинской области 25-летний мужчина подозревается в убийстве 26-летней артистки, матери двоих детей Яны Мардамшиной, пишет КП.

По данным следователей, сожитель зарезал девушку в ходе бытового конфликта. После мужчина нанёс раны и себе, чтобы инсценировать самооборону. Сейчас он задержан.

Известно, что погибшая работала в местном доме культуры, учила детей музыке, занималась творческими проектами, воспитывала двоих детей — 7-летнего сына и 10-летнюю дочь.

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Как рассказала подруга Яны Мардамшиной, сожитель девушки много выпивал.