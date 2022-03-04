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Пятница, 4 марта, 2022

В Челябинской области матери дали условный срок за убийство новорожденного сына

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В Челябинской области матери дали условный срок за убийство новорожденного сына

Александр Ильин

В Челябинской области Катав-Ивановский городской суд признал 36-летнюю местную жительницу виновной в убийстве новорожденного сына и назначил ей условный срок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Установлено: с 24 апреля по 13 мая 2021 года женщина родила в частном доме здорового сына. После завернула ребёнка с головой в простынь, полностью перекрыв кислород, положила его в картонную коробку, отнесла в неотапливаемые сени, где оставила на 3 дня. 

Ребёнок скончался. Пытаясь скрыть следы преступления, мать закопала тело младенца на кладбище.

Местную жительницу приговорили к лишению свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние, тяжелую жизненную ситуацию, наличие троих малолетних детей.

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