В Челябинске задержали 14-летнего школьника за интимную переписку с 9-летней девочкой

В Челябинске задержали 14-летнего ученика восьмого класса за интимную переписку с 9-летней девочкой, сообщает источник издания URA.RU.

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С заявлением в правоохранительные органы обратился отец школьницы, который увидел переписку дочери во «Вконтакте»: подросток просил девочку скинуть ему интимные фото.

Задержанный — ученик одной из школ района, где живёт потерпевшая. Против восьмиклассника завели уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.