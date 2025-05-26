В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

В Челябинске возбуждено уголовное дело против 36-летнего местного жителя, работавшего водителем такси. Мужчина обвиняется в убийстве 24-летней пассажирки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать. В ходе оперативных мероприятий удалось установить, что девушка уехала на автомобиле, зафиксированном камерами видеонаблюдения возле одного из заведений города.

В дальнейшем выяснилось, что во время поездки между водителем и пассажиркой произошёл конфликт. По версии следствия, мужчина задушил девушку в районе остановки «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря совместной работе следователей СК, оперативников УМВД Челябинска и сотрудников отделов полиции «Курчатовский» и «Центральный». В настоящее время следствие назначило комплекс судебных экспертиз, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.