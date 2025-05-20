В Челябинске пожилую женщину отправили в колонию после инсульта и инфаркта

Осужденную на шесть лет 61-летнюю жительницу Челябинска Светлану Князеву отправили в колонию после инсульта и инфаркта, написала в статье для «МК» член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее данным, в феврале женщину на носилках под конвоем привезли в ИК, где она теперь находится в тюремной больнице.

«Неотвратимость наказания — один из фундаментальных принципов правового государства. Но «неотвратимость» не означает «бессмысленная жестокость». В этой же и других подобных историях кажется, что все ответственные лица считают своим долгом наказать человека любой ценой. Даже ценою его жизни», — возмутилась Меркачева.

Правозащитница уточнила, что Князеву осудили за «Кражу в особо крупном размере». Она работала финансовым директором в частной компании. Ее обвинили в похищении с счета около 40 миллионов рублей. Это спровоцировало банкротство предприятия.

В июне прошлого года ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей. Накануне вынесения вердикта женщина перенесла инфаркт головного мозга, ее частично парализовало. Сразу ее не арестовали, так как пациентка была в реанимации. В декабре приговор сократили на год.

По словам дочери, 20 февраля приехала машина, ее маму на носилках туда поместили и отвезли в ИК-5 по Челябинской области. В суд подали ходатайство об освобождении женщины от отбывания наказания в связи с болезнью.