В Челябинске подросток убил сверстника одним ударом

Следователи время решают вопрос о предъявлении обвинения мальчику из-за гибели его сверстника в Челябинске, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел 4 апреля в Тракторозаводском районе. По предварительной версии, 14-летние подростки гуляли, однако вскоре между ними вспыхнула ссора. В разгар конфликта один из парней ударил другого. В итоге пострадавший потерял сознание и упал.

Нападавший одноклассник испугался и убежал в сторону дома, никому не рассказав о случившемся. Тело мальчика нашли в овраге около дома на улице Хохрякова.

Точную причину смерти школьника устанавливают судмедэксперты. В школе, где учились парни, все в шоке. Знакомая погибшего парня рассказала, что конфликт между подростками мог случиться из-за девочки.