В Челябинске осудили сутенершу, поставлявшую детей экс-гендиректору ЧЭМК прямо на завод

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам лишения свободы сутенершу Дарью Филичкину, поставлявшую девушек, в том числе несовершеннолетних, для интимных утех топ-менеджеру одного из крупнейших предприятий региона, пишет URA.RU.

«Назначить ей наказание в виде трех лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявила судья Оксана Лисофенко.

При этом подсудимая может избежать заключения в колонии, поскольку ее сын достигнет 14-летнего возраста только через девять лет. До этого момента Филичкина или надзорные органы могут обратиться в суд для смены наказания на более мягкое.

Фигурантку задержали в июне. Выяснилось, что она поставляла педофилу девушек и детей прямо на предприятие. Жертв она подсаживала на наркотики.

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По итогу топ-менеджер отделался условным сроком. Прокуратура обжаловала это решение.

По данным издания 74.ru, злоумышленник — бывший гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский.