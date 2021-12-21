В Челябинске мужчина умер во время мастурбации в маске

Проводится проверка по факту смерти 29-летнего жителя Челябинска во время мастурбации, пишет Znak.com со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 20 декабря в одной из квартир дома на улице Свободы. По предварительным данным, накануне смерти он зашел в ванну и заперся в ней, чтобы заниматься самоудовлетворением.

Мужчина долго не выходил оттуда, из-за чего начала волноваться его мать. Женщина вскрыла дверь и обнаружила своего сына мертвым.

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Судя по всему, парень занимался аутоасфиксией. Речь идет о перекрытии доступа кислорода в легкие для получения сексуального удовлетворения при помощи специальной удушающей маски.