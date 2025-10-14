В Челябинске матери погибшего участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

В Челябинске матери участника спецоперации, не вернувшегося с фронта, задним числом насчитали долг за капремонт за десять лет, пишет 74.RU.

По информации издания, женщина получила уведомление о задолженности в размере более 70 тысяч рублей. Она живет в трехкомнатной квартире с дочерью и двумя внучками. Обычно сумма за капитальный ремонт составляла около 900 рублей в месяц. В июле семья впервые получила квитанцию, на которой был указан крупный долг. Речь идет о взносах с 2015-го по 2024 год.

С декабря 2024 года способ формирования фонда многоквартирного дома изменился: вместо специального счета теперь используется счет регионального оператора. Как пояснили в пресс-службе регоператора, долг возник из-за того, что управляющая компания на протяжении десяти лет не предоставляла им данные о сборах с жильцов.

Представители регионального оператора капитального ремонта сообщили, что если жильцы не согласны с начислениями, им необходимо предоставить доказательства оплаты взносов за период с 2015 года.

Семья участника СВО решила оплачивать счета, хотя многие соседи отказались.