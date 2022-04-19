В Челябинске четверо школьников изнасиловали 12-летнюю девочку в туалете

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 12-летней девочки в интернате №12 для слабослышащих детей в Челябинске, сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в социальной сети «ВКонтакте».

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По предварительной информации, четверо мальчиков от 13 до 15 лет напали на жертву ночью, когда она решила сходить в туалет. В образовательном учреждении дети проживают с понедельника по пятницу.

«Они зашли за ней и закрыли дверь. Один удерживал двери, второй мою дочь, третий насиловал, потом они поменялись», — рассказала мать потерпевшей.

С детьми работает психолог, а допрос проходит с участием сурдопереводчика. Родители также просят наказать педагогов, которые спали и не следили за ребятами.

В переписке нападавшие признались, что «изнасиловали девочку, потому что она противная».