В Чехове мужчина открыл стрельбу по семье в квартире

В подмосковном Чехове 38-летний мужчина открыл стрельбу по своей семье в квартире на улице Гагарина, сообщает портал «msk.live24».

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Инцидент произошёл во время бытовой ссоры. Мужчина выстрелил в межкомнатную дверь, за которой прятались домочадцы.

Задержанный произвёл 4 выстрела из травматического пистолета и один выстрел из охотничьей винтовки.

В результате стрельбы никто не пострал. По факту происшествия полиция проводит проверку.

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Известно, что разрешение на хранение оружие у мужчины истекло 6 лет назад.