В Чебоксарах задержали иностранца, похищавшего технику из рязанских квартир

В Чебоксарах оперативники задержали 34-летнего уроженца соседнего государства, подозреваемого в серии квартирных краж на территории Поволжья, Ульяновской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба УМВД России по Чувашской республике.

По данным полиции, злоумышленник похищал бытовую технику из арендованных им квартир. Так, в Чебоксарах он унёс из квартиры хозяйки телевизор, микроволновку.

Аналогичные преступления он совершал и в Рязанской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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Мужчина без определённого места жительства рассказал, что похищенное имущество сдавал в ломбарды, деньги тратил на личные нужды.