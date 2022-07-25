В частном доме в центре Рязани нашли плантацию конопли

В частном доме в центре Рязани полицейские нашли плантацию конопли.

Против хозяина домовладения возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении и хранении наркотических средств и о незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном объёме. Подробности сообщили в областном управлении МВД.

Сотрудники Управления наркоконтроля вместе с ОМВД по Советскому району Рязани обнаружили и изъяли запрещённые растения, а также готовые наркотические вещества в ходе операции «Мак-2022».

Правоохранители обследовали территорию и земельный участок в центре города с санкции суда. Всего было обнаружено 214 кустов со следами тщательного ухода и садовый инвентарь. Пенсионер, оказавшийся под подозрением, признался в том, что изготавливал марихуану для личного употребления.

Мужчина сушил коноплю в подвале и изготавливал из неё наркотики в форме марихуаны, конфет и настоек.

В доме оперативники нашли марихуану общей массой 188 граммов, ёмкость с 50 граммами гашишного масла и одну наркосодержащую конфету.

Обстоятельства противоправной деятельности устанавливаются.