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Среда, 9 марта, 2022

В центре Улан-Удэ нашли два мумифицированных человеческих эмбриона

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В центре Улан-Удэ нашли два мумифицированных человеческих эмбриона

Александр Ильин

9 марта в Советском районе Улан-Удэ рабочие при реконструкции здания обнаружили на крыше под слоем шлака два мумифицированных человеческих эмбриона, сообщает следственный комитет по Республике Бурятия.

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Согласно информации судебно-медицинского эксперта, развитие эмбрионов соответствует 14-16 неделям беременности, их вес — около 120-125 грамм. 

Установлено, что эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными. Предварительно, их возраст составляет от нескольких десятков до ста лет. 

Ранее в здании находилось медицинское образовательное учреждение. Найденные эмбрионы, вероятно, являлись демонстративными лабораторными образцами. 

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначено судебно-медицинское исследование», — говорится в сообщении СК.

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