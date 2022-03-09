В центре Улан-Удэ нашли два мумифицированных человеческих эмбриона

9 марта в Советском районе Улан-Удэ рабочие при реконструкции здания обнаружили на крыше под слоем шлака два мумифицированных человеческих эмбриона, сообщает следственный комитет по Республике Бурятия.

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Согласно информации судебно-медицинского эксперта, развитие эмбрионов соответствует 14-16 неделям беременности, их вес — около 120-125 грамм.

Установлено, что эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными. Предварительно, их возраст составляет от нескольких десятков до ста лет.

Ранее в здании находилось медицинское образовательное учреждение. Найденные эмбрионы, вероятно, являлись демонстративными лабораторными образцами.