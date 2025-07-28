На этой неделе на европейскую территорию России распространяется влияние гребня северного антициклона, сообщают Метеовести. В большинстве регионов установится солнечная и сухая погода.

В Москве в дневные часы температура приблизится к +30°. Жаркий восточный и юго-восточный ветер принесёт тёплый воздух из поволжских степей. Из-за нагрева асфальта и бетона, который сохраняет тепло, ночные температуры в городе будут держаться на уровне +20°. В Подмосковье, где такого эффекта нет, ночью ожидается +10…+15°.

По прогнозам, подобная погода сохранится до конца недели.

«Жарко, но ничего необычного, всё-таки конец июля. По сравнению с пеклом в Ростовской области и Краснодарском крае, где максимальная температура каждый день поднимается до +35…+36°, это цветочки», — пишет автор статьи.

Погода в Рязанской области с 28 июля по 3 августа

Днём: малооблачно, без осадков, температура от +27° до +30°. Лишь в понедельник возможен кратковременный дождь с вероятностью 72%.

Ночью: преимущественно ясно, температура от +16° до +18°, без осадков.

Атмосферное давление: стабильно высокое, от 745 до 752 мм рт. ст.

Ветер: слабый, 1–3 м/с, преимущественно восточного направления.

Жара, по словам синоптиков, продержится как минимум до конца недели. Осадки маловероятны.