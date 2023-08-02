В центре Рязани заметили «гулявшего» по проезжей части мужчину

Смерчи могут стать обычным явлением в Калининградской области, заявил в интервью с порталом URA.RU ученый Алексей Карнаухов. По его словам, причиной этому могут стать изменения климата. «Из-за роста температур у нас увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы», –...