В центре Рязани заметили «гулявшего» по проезжей части мужчину

Члены экипажа уже легендарного танка «Алеша», который уничтожил колонну техники ВСУ, обратились к западным лидерам. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Несколько дней назад танкисты подбили восемь единиц техники противника в Запорожской области.
«Хотелось бы посмотреть в глаза западных кураторов и передать большой привет производителям «Леопардов». Скоро сюда приедут «Абрамсы», с...
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik о двух опасных ошибках при заправке машины в жару.
Эксперт предупредил, что бензин легко воспламеняется летом, поэтому необходимо соблюдать два правило.
«Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить «на парах», – пояснил Шапарин.
Специалист пояснил, что...
Полицейские задержали 49-летнего жителя Воронежской области, который надругался над пятью девочками в Анапе.
В распоряжении телеграм-канала SHOT появилась фотография злоумышленника.
Инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство».
«Геннадий зашел в комнату отдыха и надругался над школьницами 10-12 лет», – говорится в публикации.
Четыре девочки приехали на отдых из ДНР, еще одна...
Толпа подростков сняла на видео издевательства над 19-летней девушкой в Волгограде, пишет V1.RU.
Инцидент произошел 19 июля в Советском районе возле кооперативного института. На кадрах видно, как трое юношей избили и расстреляли жертву из пневматического пистолета.
«Вы что делаете, люди? Перестаньте!» – кричала потерпевшая.
Следователи уточнили, что злоумышленники повалили девушку...
В мэрии Белгорода прокомментировали скандал с туалетом на набережной, пишет портал «Бел.Ру».
Как рассказал белгородец Юрий Глушенков, во время строительства старого зоопарка у него изъяли земельный участок, где проложили систему канализации и освещения парка Победы.
В итоге местный житель решил в ближайшее время установить надворный туалет на территории фактического...
Смерчи могут стать обычным явлением в Калининградской области, заявил в интервью с порталом URA.RU ученый Алексей Карнаухов.
По его словам, причиной этому могут стать изменения климата.
«Из-за роста температур у нас увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы», –...