В центре Рязани заложили капсулу с землей городов-героев

В Верхнем городском парке29 августа состоялась церемония закладки капсулы с землей городов-героев Тула и Волгоград. Мероприятие было посвящено 930-летию города Рязани и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Слова благодарности защитникам родины сказали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Виталий Артемов, а также представители Тулы и Волгограда.
В закладке капсулы также приняли участие делегации из 10 городов России, представители 25-й Краснознаменной дивизией подводных лодок Тихоокеанского Флота ВМФ России, почетные граждане Рязани и местные жители.
Год назад в Верхнем парке были заложены капсулы с землей городов-героев Бреста и Новороссийска.