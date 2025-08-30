В центре Рязани заложили капсулу с землей городов-героев

В Верхнем городском парке29 августа состоялась церемония закладки капсулы с землей городов-героев Тула и Волгоград. Мероприятие было посвящено 930-летию города Рязани и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Слова благодарности защитникам родины сказали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Виталий Артемов, а также представители Тулы и Волгограда.

«Мы закладываем эту капсулу для наших дедов, которые защищали страну. Для бойцов, которые оберегают Россию сегодня. И для наших будущих поколений – чтобы они хранили память о героическом прошлом страны!», — отметил Виталий Артемов.

В закладке капсулы также приняли участие делегации из 10 городов России, представители 25-й Краснознаменной дивизией подводных лодок Тихоокеанского Флота ВМФ России, почетные граждане Рязани и местные жители.

«В эти юбилейные дни, когда мы вновь и вновь обращаемся к великой истории нашего города, невозможно не вспомнить о тех героических годах, когда в ожесточенной схватке с нацизмом решалась судьба нашей страны. Вечная память и вечная слава нашим героям! Мы помним» – сказала Татьяна Панфилова.

Год назад в Верхнем парке были заложены капсулы с землей городов-героев Бреста и Новороссийска.