В центре Рязани высадили аллею в память о фронтовиках

Губернатор Павел Малков принял участие в международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В ее рамках на территории около Рязанского цирка высажена новая сосновая аллея.

Акция проводится ежегодно по поручению Президента РФ Владимира Путина в поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Цель проекта – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Появление зеленых мемориалов способствует сохранению исторической памяти и решению задач по сбережению лесного фонда.

Павел Малков подчеркнул, что акция «Сад Памяти» – это народная инициатива, получившая поддержку в России и за рубежом. Ее ежегодно поддерживают все муниципалитеты Рязанской области. В этом году она проводится уже в шестой раз.

«Совсем скоро мы отметим самый главный праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш народ выстоял в тяжелейших испытаниях и победил. Мы помним каждого, каждым гордимся! В память о фронтовиках мы высадили в центре города новую аллею. Это будет постоянным напоминанием о том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Мы должны быть достойны памяти наших дедов и прадедов», – сказал Павел Малков. Реклама

Губернатор Павел Малков, сенатор РФ, представитель Правительства области в Совете Федерации Сергей Аноприенко, члены Правительства Рязанской области, руководители администрации г. Рязани, правоохранительных органов, представители общественных организаций, юнармейцы посадили у Рязанского цирка 30 молодых деревьев сосны.

Международная акция «Сад Памяти» продлится до 22 июня. В Рязанской области в этом году в ее рамках уже высажено порядка 37 тысяч саженцев.