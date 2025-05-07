Среда, 7 мая, 2025
10.1 C
Рязань
Экология, природа, животные

В центре Рязани высадили аллею в память о фронтовиках

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков принял участие в международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В ее рамках на территории около Рязанского цирка высажена новая сосновая аллея.

Акция проводится ежегодно по поручению Президента РФ Владимира Путина в поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Цель проекта – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Появление зеленых мемориалов способствует сохранению исторической памяти и решению задач по сбережению лесного фонда.

Павел Малков подчеркнул, что акция «Сад Памяти» – это народная инициатива, получившая поддержку в России и за рубежом. Ее ежегодно поддерживают все муниципалитеты Рязанской области. В этом году она проводится уже в шестой раз.

«Совсем скоро мы отметим самый главный праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш народ выстоял в тяжелейших испытаниях и победил. Мы помним каждого, каждым гордимся! В память о фронтовиках мы высадили в центре города новую аллею. Это будет постоянным напоминанием о том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Мы должны быть достойны памяти наших дедов и прадедов», – сказал Павел Малков.

Реклама

Губернатор Павел Малков, сенатор РФ, представитель Правительства области в Совете Федерации Сергей Аноприенко, члены Правительства Рязанской области, руководители администрации г. Рязани, правоохранительных органов, представители общественных организаций, юнармейцы посадили у Рязанского цирка 30 молодых деревьев сосны.

Международная акция «Сад Памяти» продлится до 22 июня. В Рязанской области в этом году в ее рамках уже высажено порядка 37 тысяч саженцев.

В центре Рязани высадили аллею в память о фронтовиках Губернатор Павел Малков принял участие в международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
В центре Рязани высадили аллею в память о фронтовиках Губернатор Павел Малков принял участие в международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
В центре Рязани высадили аллею в память о фронтовиках Губернатор Павел Малков принял участие в международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
В центре Рязани высадили аллею в память о фронтовиках Губернатор Павел Малков принял участие в международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.