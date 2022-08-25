В центре Рязани столкнулись 6 машин

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на площади Победы.
Как пишет автор публикации в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте, предположительно, маршрутка от остановки выруливала в средний ряд, по которому двигался «Форд Фокус».
В пресс-службе Госавтоинспекции по Рязанской области по поводу этого происшествия сообщили предварительно, что обошлось без пострадавших. Ведётся проверка.
Автор поста в соцсетях также отмечает, что 5 минутами ранее другой маршрутный ПАЗ тоже выруливал от этой остановки в средний ряд и подрезал GreatWall, которому удалось увернуться.