В центре Рязани столкнулись 6 машин

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на площади Победы.

Как пишет автор публикации в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте, предположительно, маршрутка от остановки выруливала в средний ряд, по которому двигался «Форд Фокус».

«От удара Форд вынесло на машины стоявшие в левом ряду встречного движения. Пострадало 6 автомобилей (включая маршрутку), – говорится в сообщении.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Рязанской области по поводу этого происшествия сообщили предварительно, что обошлось без пострадавших. Ведётся проверка.

Автор поста в соцсетях также отмечает, что 5 минутами ранее другой маршрутный ПАЗ тоже выруливал от этой остановки в средний ряд и подрезал GreatWall, которому удалось увернуться.